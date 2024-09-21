باريس سان جيرمان يستضيف ستاد ريمس لتأكيد صدارته للدوري الفرنسي

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض باريس سان جيرمان مواجهة مرتقبة أمام ستاد ريمس ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

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يدخل الفريق الباريسي اللقاء متصدرًا جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، بعدما حقق العلامة الكاملة في أول أربع مباريات، ويأمل في مواصلة سلسلة الانتصارات للحفاظ على صدارته.

من جانبه، يحتل ستاد ريمس المركز السابع برصيد 7 نقاط، بعد تحقيقه انتصارين وتعادل، فيما تعرض لهزيمة واحدة منذ بداية الموسم، ويسعى ريمس للعودة بنتيجة إيجابية تعزز موقفه في جدول الدوري.

موعد المباراة والقنوات الناقلة



تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، وستُبث المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري لمنافسات الدوري الفرنسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تتطلع الجماهير لمتابعة اللقاء الذي يعد أحد أبرز مواجهات الجولة، حيث يسعى الفريقان لتعزيز مراكزهما في الدوري.