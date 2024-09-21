الأهلي يتفوق على جورماهيا فى القيمة التسويقية قبل لقاء اليوم.. إنفوجراف

يستعد فريق الأهلي لخوض مباراته أمام جورماهيا الكيني اليوم، السبت، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي يسعى خلالها المارد الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية وتأكيد الصعود إلى دور المجموعات الأفريقي.

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق الأهلى 28.55 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لجورماهيا الكينى 375 ألف يورو.

ويحمل فريق الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا في آخر نسختين وذلك عقب الفوز على الترجي التونسي بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربي بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.

ويتربع النادي الأهلي على لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 12 لقبًا، بفارق 7 ألقاب كاملة عن أقرب منافسيه نادي الزمالك صاحب الـ6 ألقاب قارية، ويسعى الأحمر لتحقيق بداية قوية أمام فريق جورماهيا وخطف اللقب للمرة الـ13 في تاريخه والثالثة على التوالي.

الأهلي توج بلقب دوري أبطال إفريقيا 12 مرة في تاريخة، في أعوام 1983، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020، 2021، 2023، وأخيرًا 2024.