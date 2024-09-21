شكرا لقرائتكم خبر عن أتدجيكو سامادو يخضع للكشف الطبي فى المصري بعد جلسة علي ماهر والان مع تفاصيل الخبر

يخضع اللاعب البنيني أتدجيكو سامادو للكشف الطبي اليوم، السبت، تمهيداً لإتمام التعاقد معه من جانب النادي المصري، بعد حصول النادي البورسعيدي على الاستغناء الخاص باللاعب من ناديه السابق.

سامادو وصل إلى القاهرة أمس، الجمعة، لإتمام إجراءات التعاقد مع المصري، حيث حضر اللاعب تدريبات الفريق بالكلية الحربية استعداداً للهلال الليبي، كما عقد علي ماهر المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعب.

وأعلن النادي المصري ضم 7 صفقات بشكل رسمي، حتى الآن، وهم، خالد الغندور من الاتحاد السكندري، ثنائي الإسماعيلي محمد مخلوف ومحمد هاشم، ثنائي سيراميكا خالد صبحي وأحمد القرموطي، كريم بامبو من البنك الأهلي، محمود حمدي من مودرن سبورت.

وكان المصري أنهى أيضاً إجراءات ضم السنغالي بابا بادجي، بعد اجتياز اللاعب الكشف الطبي، ولم يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي حتى الآن.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الهلال الليبي في السابعة مساء غداً الأحد، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في بنغازي الليبية انتهت بفوز الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين.