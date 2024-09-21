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مشوار الأهلي وجورماهيا الكينى فى دوري أبطال أفريقيا قبل لقاء الليلة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد الله

السبت، 21 سبتمبر 2024 12:15 م

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع جورماهيا الكيني باستاد القاهرة الدولى، فى إياب دور الـ"32" لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ولم يشارك الأهلى في دور الـ64 حيث أعفاه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب تصنيفه في البطولة في الجهة المقبلة، وكان جورماهيا تأهل إلى الدور التمهيدي الثاني لملاقاة الأهلي، على حساب المريخ جوبا بالفوز عليه بنتيجة 5-2 بمجموع المباراتين.

 

وحقق الأهلى نتيجة كبيرة فى لقاء الذهاب أمام جورماهيا بنيروبى، حيث تفوق بثلاثية دون رد سجلها رامى ربيعة هدف وبيرسى تاو هدفين، ويفتش عن حسم التأهل لدور المجموعات بشكل رسمي الليلة.

ويحمل فريق الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا في آخر نسختين بعد الفوز على الترجي التونسي بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربي بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.

 

ويُمثل مصر في  دوري أبطال أفريقيا كل من الأهلي وبيراميدز، والزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية، وأعلن "كاف" استثناء الأهلي من خوض المراحل التمهيدية من دوري أبطال أفريقيا للنسخة الحالية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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