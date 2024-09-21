شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الأهلي وجورماهيا الكينى فى دوري أبطال أفريقيا قبل لقاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالسبت، 21 سبتمبر 2024 12:15 م
يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع جورماهيا الكيني باستاد القاهرة الدولى، فى إياب دور الـ"32" لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وحقق الأهلى نتيجة كبيرة فى لقاء الذهاب أمام جورماهيا بنيروبى، حيث تفوق بثلاثية دون رد سجلها رامى ربيعة هدف وبيرسى تاو هدفين، ويفتش عن حسم التأهل لدور المجموعات بشكل رسمي الليلة.
ويحمل فريق الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا في آخر نسختين بعد الفوز على الترجي التونسي بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربي بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.
ويُمثل مصر في دوري أبطال أفريقيا كل من الأهلي وبيراميدز، والزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية، وأعلن "كاف" استثناء الأهلي من خوض المراحل التمهيدية من دوري أبطال أفريقيا للنسخة الحالية.
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