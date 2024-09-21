شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الأهلي وجورماهيا الكينى فى دوري أبطال أفريقيا قبل لقاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع جورماهيا الكيني باستاد القاهرة الدولى، فى إياب دور الـ"32" لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ولم يشارك الأهلى في دور الـ64 حيث أعفاه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب تصنيفه في البطولة في الجهة المقبلة، وكان جورماهيا تأهل إلى الدور التمهيدي الثاني لملاقاة الأهلي، على حساب المريخ جوبا بالفوز عليه بنتيجة 5-2 بمجموع المباراتين.

وحقق الأهلى نتيجة كبيرة فى لقاء الذهاب أمام جورماهيا بنيروبى، حيث تفوق بثلاثية دون رد سجلها رامى ربيعة هدف وبيرسى تاو هدفين، ويفتش عن حسم التأهل لدور المجموعات بشكل رسمي الليلة.