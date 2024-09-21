"زعلان منك".. أحمد الطيب يوجه رسالة لمصطفى فتحي لهذا السبب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

وجه المعلق الرياضي أحمد الطيب، رسالة إلى مصطفى فتحي لاعب نادي بيراميدز الحالي والزمالك السابق، بعد موقفه مع أحد المشجعين ورفضه التعليق على مباراة الأبيض ضد الأهلي، قائلا: "أنا مالي، مش موضوعي".

ونشر الطيب مقطع فيديو على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقال فيه: "أنا زعلان من مصطفى فتحي، مصطفى لاعب كبير وموهوب وحريف وله بصمة ولم ولن تنسى في كرة القدم المصرية، خاصة في مواجهات الأهلي والزمالك، كان دائما له بصمات مؤثرة وحلوة وجميلة، هو زملكاوي انضم وهو شبل صغير، عن طريق محمد صبري وكان واحد من أهم لاعبي الزمالك وأحرف لاعبي مصر".

وأضاف: "مينفعش يا مصطفى مهما مشيت من الزمالك أو انتقلت لنادي آخر، حد يقول كلمتين تبدي تجاهلك، أن الزمالك هيعمل ايه قدام الأهلي، لا تقل "مش مهم وأنا مالي لا بلاش"، مطلوب منك تعتذر والاعتذار ليس عيبا إلى ناس حبتك ودعمتك، "مش عايز أقول ان هي اللي عملتك اللي عملك" أنك لاعبا موهوبا ربنا وقف معك وجماهير الزمالك ساندتك، نادي الزمالك كان بوابة العبور في حياتك وهتفضل لمدى الحياة".

وواصل: "عندما تسأل عن حاجة زي كده، أيوه انت في ناد محترم وهو نادي بيراميدز ومنافس للنادي الأهلي ونادي بيراميدز، تقييمك وقدرك لناديك في الحسبان لكنه لن يغضب إذا قلت أنا بتمنى النادي اللي لعبت فيه يكسب أي حد في وقت إلا النادي اللي بلعب فيه، مصطفى فتحي أنت تعلم أنني أحبك، وعندما كنت هنا في قطر شعرنا انك زملكاوي".

وأتم تصريحاته: "ورأيت ماذا قال عنك فيريرا، كلام سحر جعل تشافي يأخذك بالحضن وقال نأخذ صورة سويا، مصطفى فيديو صغير 10 ثوان. قل فيه أنا أعتذر لجمهور الزمالك فهمتوني غلط، لا أقصد أنا بلعب في نادي، أنا مرتبط بالنادي اللي أنا فيه، لكن الزمالك له دور كبير وأنت عارف كده كويس وجمهور الزمالك عارف كده، فيديو صغير أوي مش، حبة الكريز صالح جمهورك".

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