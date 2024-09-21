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رياض محرز يثير الجدل بسبب اليوم الوطني السعودي.. ويعلق: "لم يعطني أحد"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق الجزائري رياض محرز لاعب أهلي جدة على الانتقادات التي تعرض لها، من الجماهير ، بعدم ظهوره في مباراة أمس، دون ارتداء وشاح الاحتفال باليوم الوطني.

وكتب محرز عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "لم يعطني أحد الوشاح قبل النشيد الوطني، ولم أحصل عليه إلا بعد ذلك".

وعن تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، كتب: "نتيجة جيدة للفريق الليلة وسعيدة للغاية بالنسبة لنا، ولكن من جهتي كان الأمر صعبًا في المباراتين الماضيتين، فأنا مريض بالتهاب الشعب الهوائية وأحتاج إلى الراحة قليلاً قبل أن أصل إلى أفضل مستوى لي وأجعلكم فخورين مرة أخرى. نحن مع بعض".

ولم يسجل محرز أي هدف منذ انطلاق الموسم الحالي، سواء في الدوري المحلي أو دوري أبطال آسيا للنخبة، إذ أهدر ركلة جزاء ضد بيرسبوليس الإيراني.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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