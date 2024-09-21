الشاذلى يكرم بطلتى الأوليمبى لألعاب القوى والسباحة بالبطولة العربية

ياسر رشاد - القاهرة - كرم الكابتن ناصر الشاذلي رئيس النادى الأوليمبي في حضور المحاسب حسن مفيد ، أمين الصندوق وعضو مجلس الادارة بطلتى النادى فى السباحة وألعاب القوى

حيث استقبلا البطلة نور محمد ابراهيم لحصولها علي المركز الثاني والميدالية الفضية في مسابقة قذف القرص خلال منافسات البطولة العربية لألعاب القوى للناشئات التي أقيمت بالسعودية، كما حصلت علي فضية سباق دفع الجلة .

‎كما تم استقبال السباحة حبيبة محمد عبد العزيز عقب حصولها علي ذهبية البطولة العربية للسباحة ، والحصول علي ميداليتين برونزيتين في سباق 100 متر و 200 متر خلال البطولة العربية

واكد الكابتن ناصر الشاذلي علي استمرار دعم مجلس الأدارة لأبطال النادى في مختلف الألعاب الرياضية ، ومن المقرر تكريمهم خلال احتفالية الرياضيين خلال شهر اكتوبر المقبل .