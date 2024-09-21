شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يجهز الصفقات الجديدة فى ودية شباب الزمالك قبل لقاء السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك ، على تجهيز الصفقات الجديدة التى تم التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قبل مواجهة الأهلى فى السوبر الأفريقي.

ومنح جوميز فرصة المشاركة لصفقات الزمالك الجديدة فى المباراة الودية التى يخوضها الفريق أمام شباب الزمالك مواليد 2005، لتجهيزهم للقاء السوبر الأفريقي المقرر له الجمعة المقبل فى المملكة العربية السعودية.

وتعاقد نادى الزمالك مع 5 لاعبين في الميركاتو الصيفى هم، الفلسطيني عمر فرج، المغربى محمود بن تايج، البولندى كونراد ميشالاك، السنغالى سيدى ندياى، ومحمد حمدى، من أجل تقديم الإضاف للفريق الأبيض في الموسم الجديد.