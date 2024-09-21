شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام جورماهيا.. تاو والشحات وأبو علي فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

يدخل فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر فى السابعة مساء اليوم، السبت، مباراة سهلة نظرياً أمام جورماهيا الكينى باستاد القاهرة، في إياب دور الـ"32" بدوري أبطال أفريقيا ضمن مشواره للدفاع عن لقبه كبطل لدوري أبطال أفريقيا.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام جورماهيا مكوناً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيي عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، أكرم توفيق.

خط الهجوم: حسين الشحات، وسام أبو علي، بيرسي تاو.

ويستهدف الأهلي لتحقيق انطلاقة قوية في بداية رحلة الدفاع عن اللقب الأفريقي لتكون حافزًا قويًا أمام اللاعبين قبل السوبر الأفريقي أمام الزمالك الذي سيقام الجمعة المقبل بالسعودية لاسيما أن لقاء الليلة سوف يشهد مراسم تسليم المارد الأحمر درع الدوري ليحتفل الاهلى وسط جماهيره باللقب المحلى الذى توج به في الموسم الماضى.

وطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر، لاعبيه بتحقيق فوز بنتيجة كبيرة فى مستهل رحلته بدوري أبطال أفريقيا لإيصال رسالة لجميع فرق القارة بأن المارد الأحمر يعتزم الحفاظ على لقبه المفضل كبطل للقارة.