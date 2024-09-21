شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات طبية لدونجا وشلبى لحسم موقفهما من مواجهة الأهلى فى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع ثنائى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي لفحوصات طبية لتحديد موقفهما من مواجهة الأهلى فى السوبر الأفريقي ، المقرر له الجمعة المقبل، بالمملكة العربية السعودية.

وتعرض دونجا وشلبي لإصابة فى مواجهة الشرطة الكينى أمس، الجمعة، فى إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وحقق الفارس الأبيض الفوز بنتيجة 2 - 1 ليتأهل الزمالك لدور المجموعات بمجموع المباراتين 3 - 1.

وأكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي، أن مصطفى شلبي و"دونجا" تعرضا لإصابة عبارة عن كدمة خفيفة في كاحل القدم.

وأشار محمد أسامة إلى أن حالة الثنائي مطمئنة، وسيخضع اللاعبان لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة للاطمئنان عليهما بشكل أكبر.