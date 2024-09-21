شكرا لقرائتكم خبر عن أون تايم سبورتس تنقل مباراة الأهلى وجورماهيا واحتفالية التتويج بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

يدخل فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر ، فى السابعة مساء اليوم، السبت، مباراة سهلة نظرياً أمام جورماهيا الكينى باستاد القاهرة، في إياب دور الـ"32" بدوري أبطال أفريقيا ضمن مشواره للدفاع عن لقبه كبطل لدوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وجورماهيا الكينى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي مع جورماهيا الكيني اليوم، السبت مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

القناة الناقلة لإحتفالية تتويج الأهلى بالدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورت مبارة الأهلي وجورماهيا الكيني، ثم يعقبها حفل تسليم درع الدوري، حيث أعلنت الشركة المتحدة للرياضة عبر فيس بوك: "بعد أن قدم الأهلي موسما استثنائيا، حان الوقت للاحتفال احتفالية تسليم درع الدوري بعد مباراة الأهلي وجورماهيا يوم السبت الموافق 21 سبتمبر في ستاد القاهرة الدولي".

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري لموسم 2023/2024 وللمرة الـ 44 في تاريخه.