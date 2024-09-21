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التشكيل المتوقع للأهلي أمام جورماهيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

استقر المدير الفني السويسي لفريق الأهلي، مارسيل كولر، على التشكيل الذي سيخوض به مباراته عند السابعة سماء اليوم السبت أمام نظيره جورماهيا الكيني في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من:

حارس المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - يحيي عطية الله- محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - محمد مجدي "أفشة" - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي - بيرسي تاو.

وكان فريق الأهلي قد فاز بثلاثية نظيفة خلال مباراة الذهاب ضمن منافسات الدور ذاته.

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موعد مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني والقنوات الناقلة

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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