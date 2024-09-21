الكاف يطالب الزمالك بفحوصات طبية وجوميز يمنح الأساسيين راحة

ياسر رشاد - القاهرة - طلب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) من نادي الزمالك إجراء فحوصات طبية للفريق الأول غدًا السبت، استعدادًا لمواجهة الأهلي في مباراة السوبر الأفريقي المقرر إقامتها يوم 27 من الشهر الجاري في السعودية.

في سياق آخر، قرر المدير الفني لفريق الزمالك، البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين الأساسيين راحة من التدريبات غدًا، بعد مشاركتهم في مباراة الشرطة الكيني ضمن بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

في المقابل، سيخوض البدلاء والمستبعدون مباراة ودية أمام فريق الشباب مواليد 2005 على ملعب النادي، لتجهيزهم للفترة المقبلة.

وكان الزمالك قد حقق فوزًا مثيرًا على ضيفه الشرطة بنتيجة 2-1 في إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية، ليتأهل إلى دور المجموعات بعدما فاز في لقاء الذهاب بهدف دون رد في نيروبي.