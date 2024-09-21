النصر يكبد الاتفاق أول خسارة ويوقف انطلاقتهم التاريخية

ياسر رشاد - القاهرة - أوقف فريق النصر سلسلة انتصارات مضيفه الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما تغلب عليه بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة ضمن الجولة الرابعة من المسابقة.

بهذا الفوز، رفع النصر رصيده إلى 8 نقاط ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن، بفارق نقطة واحدة عن الهلال والاتفاق والاتحاد.

وتعرض الاتفاق لأول خسارة له هذا الموسم بعد بداية مثالية حقق خلالها الفوز في أول 3 جولات على فرق الأخدود، الشباب، والفتح، في أفضل انطلاقة للفريق منذ موسم 2011-2012.

جدير بالذكر أن هذه المباراة هي الأولى للنصر تحت قيادة مدربه الجديد، الإيطالي ستيفانو بيولي، الذي تولى تدريب الفريق قبل 48 ساعة خلفًا للبرتغالي لويس كاسترو.