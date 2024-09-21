عبدالمنعم يشاهد فوز نيس على سانت إتيان بثمانية أهداف نظيفة بالدوري الفرنسي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق نيس فوزًا كاسحًا على ضيفه سانت إتيان بنتيجة 8-0 في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

وشهد اللقاء تواجد محمد عبدالمنعم على دكة طوال المباراة ولم يشارك في أي دقيقة، حيث فضل المدرب تواجده على مقاعد البدلاء.

أنهى نيس الشوط الأول بتقدم كبير بنتيجة 6-0، بعدما سجل ديلان باتوبينسيكا، لاعب سانت إتيان، هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة، تلاه أهداف من تانجي ندومبيلي، محمد علي شو، ويوسوفا موكوكو الذي سجل هدفين، إضافة إلى إيفان جويساند.

في الشوط الثاني، أضاف نيس هدفين آخرين عن طريق سفيان ديوب وبابلو روزاريو من ركلة جزاء.

بهذا الفوز، رفع نيس رصيده إلى 7 نقاط ليحتل المركز الخامس، فيما تجمد رصيد سانت إتيان عند 3 نقاط في المركز السادس عشر.