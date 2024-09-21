الزمالك يُعلن طبيعة إصابة مصطفى شلبي ودونجا قبل مواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

كشف رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، محمد أسامة، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها ثنائي فريقه مصطفى شلبي ونبيل عماد "دونجا" خلال مواجهة الشرطة الكيني في الكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الأهلي يوم الجمعة المقبل في كأس السوبر الأفريقي.

وأوضح أسامة في تصريحات أوردها الموقع الرسمي للزمالك، اليوم السبت، أن الثنائي قد تعرض لإصابة عبارة عن كدمة خفيفة في كاحل القدم.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك أن حالة الثنائي مطمئنة، وسيخضع اللاعبان لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة للاطمئنان عليهما بشكل أكبر.

يذكر أن الزمالك قد فاز على نظيره الشرطة الكيني بنتيجة (3-1) ـ إجمالي مباراتي الذهاب والإياب ـ بدور الـ 32 من الكونفدرالية.

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