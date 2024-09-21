ذكريات سوبر الأهلي والزمالك 94.. الشيشيني ضد رضا وأول مواجهة للجوهري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

في مثل هذه الأجواء قبل 30 عاما، استضاف ملعب البنك الوطني الأول في جنوب أفريقيا، مباراة السوبر الإفريقي بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، لتكتب صاروخية أيمن منصور في شباك شوبير، لقب تاريخي للأبيض.

ويظل لقب كأس السوبر الإفريقي 1994 على حساب الأهلي، الأغلى في مسيرة سامي الشيشيني لاعب الزمالك الأسبق وأحد العناصر الأساسية لمحمود الجوهري في المباراة، حسبما روى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

وبدأ الجوهري مواجهة الأهلي بتشكيل مكون من، حسين السيد فى حراسة المرمى، وفي الدفاع حسين عبداللطيف وهشام يكن وطلعت منصور وأشرف يوسف، وفى خط الوسط إسماعيل يوسف وعفت نصار وسامى الشيشينى وخالد الغندور، وقاد الهجوم الثنائى إيمانويل وأيمن منصور.

وكانت هذه المباراة ذات طابع خاص لسامي الشيشيني، لأنها ضد الأهلي وأول لقاء ضد رضا عبدالعال، بعد رحيله عن صفوف الأبيض والانضمام إلى الغريم التقليدي، لهذا أراد إثبات أن الزمالك ناد كبير، لا يقف على أحد، واتخذ من هذه الأسباب دافعا لتحقيق اللقب.

وعلى خط، كان الجوهري يقود أول مباراة ضد الأهلي، وسافر مع فريقه إلى جنوب أفريقيا، للاستعداد إلى النهائي، وذلك قبل 10 أيام، وعلى الجانب الآخر سافر الأهلي قبل ثلاثة أيام فقط، ويعتبر الشيشيني أن السفر مبكرا، كان في صالح الزمالك، لأنهم تمكنوا من الاعتياد على نقص الأكسجين، ووصف الأمر قائلا: "سافرنا مبكرا ولعبنا قبلها مع كايزر شيفز الجنوب أفريقي، وكنا اعتدنا على الأمر والأجواء واستعدينا بترتيبات خاصة وتكتيك الجوهري، والأكسجين ساعدنا للفوز".





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