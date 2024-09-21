هل وصلت محاولات الزمالك لضم مصطفى فتحي إلى النهاية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يبدو أن محاولات الزمالك لاستعادة جناح فريقهم الأول لكرة القدم الموجود حاليًا بصفوف بيراميدز مصطفى فتحي قد وصلت إلى نهاية.

مصطفى فتحي، ظهر بمقطع فيديو خلال حضوره إحدى المناسبات رافضاً الإجابة على من توقعه للفائز بكأس السوبر الأفريقي بين الأهلي وفريقه السابق الزمالك وهو ما فسره البعض بأن إمكانية انتقاله للزمالك قد أُغلقت ولا يريد خسارة جماهير الأهلي.

ولكن أثار مقطع الفيديو رواجًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أظهر جمهور الزمالك صدمته من ردود اللاعب الدولي صاحب الـ 30 عامًا الذي قال: "أنا مالي مش موضوعي"، قبل أن يُوجه له سؤال آخر هل ابتعدت عن الزمالك؟ ليرد بـ"نعم".

نادي الزمالك كان قد ضم مصطفى فتحي في موسم 13/14 قادمًا من صفوف نبروه قبل أن يرحل معاراً لصفوف التعاون السعودي في موسم 17/18.

وخرج اللاعب في موسم 20/21 على سبيل الإعارة لنادي سموحة قبل أن يرحل بصورة نهائية لصفوف التعاون في موسم 21/22 ثم انضم في الموسم التالي على سبيل الإعارة لبيراميدز قبل أن يشتري الأخير تعاقده.

وارتبط اسم الزمالك خلال فترات الانتقالات السابقة بمحاولة ضم مصطفى فتحي في محاولة لتأمين مركز الجناح الأيمن تحسبًا لرحيل نجمه أحمد سيد "زيزو"

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