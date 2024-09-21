يلعب في الدوري الإسباني.. من هو نجل حسام غالي لاعب الأهلي السابق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

"ابن الوز عوام" مقولة تطلقها جماهير كرة القدم المصرية على ابناء اللاعبين القدامى المميزين وتحديدا من الأهلي والزمالك.

ويوجد العديد من أبناء اللاعبين القدامى الذين ينشطون في أندية الدوري الممتاز مثل، مصطفى نجل أحمد شوبير، وشريف نجل إكرامي، وأحمد نجل أيمن منصور، ومحمد نجل شوقي غريب، ويوسف نجل سيد عبد الحفيظ.

وواحد من أبناء اللاعبين القدامى المميزين والذي لا يعرف عنه الكثير شيئا، هو محمود حسام غالي الشهير بـ "مادو غالي" الذي يلعب في الدوري الإسباني.

محمود من مواليد عام 2008 ويلعب لفريق ريال أوفيدو الأسباني تحت 17 عاما، ويجيد اللعب في مراكز 6 و8 و10 بخط الوسط.

الجدير بالذكر أن مادو سبق له أن انضم لمعسكر منتخب الناشئين تحت قيادة أحمد الكأس.

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