تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الهلال في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - وضع المدرب الفرنسي لوران بلان، ملامح تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الهلال في اللقاء المرتقب المقرر بينهما ضمن منافسات الدوري السعودي.

ويستضيف ملعب فيصل بن فهد، مباراة الهلال و اتحاد جدة مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن للمحترفين

ويرغب نادي الاتحاد، في مواصلة الانتصارات، تحت قيادة مدربه الفرنسي لوران بلان المدير الفني للفريق، بعد الفوز في الثلاث جولات الأولي من مسابقة دوري روشن للمحترفين، والتي كان أخرها أمام الوحدة على ملعب الجوهرة المشعة.

تشكيل الاتحاد المتوقع..

حراسة المرمى: رايكوفيتش

خط الدفاع: حسن كادش، دانيلو بيريرا، سعد الموسي، فواز الصقور

خط الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، حسام عوار

خط الهجوم: موسي ديابي، بيرجوين، كريم بنزيما

وفاز نادي الاتحاد، على حساب نادي الوحدة في الجولة الأخيرة بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن للمحترفين.