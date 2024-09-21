مدرب الشرطة الكيني يعلق على الهزيمة من الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - علق مدرب الشرطة الكيني أنتوني مودو، على الهزيمة من الزمالك في الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية للموسم الجديد 2024/2025.



وكان الزمالك قد فاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين، مما جعله يتأهل لدور المجموعات من المسابقة.

وأكد مودو أنه فخور بما قدمه اللاعبون خلال مواجهة الزمالك اليوم، مشيرًا إلى أنها رحلة طويلة وتعلم دروسًا ستساعده في المستقبل.

وأكمل: "نحن لا نخجل من تلك الخسارة، كنا نواجه حامل اللقب وهذا شيء طيب وتعلمنا الكثير".

وتابع مدرب الشرطة الكيني تصريحاته التلفزيونية: "بالتأكيد، الأجواء مختلفة لأنه لم يتم السماح لحضور الجماهير بسبب الكاف، لو كانت الجماهير متواجدة سيكون الأمر مختلفًا، والمباراة لعبت في أجواء جميلة من الروح الرياضية، والزمالك فريق كبير وسنتعلم منه في المستقبل".

وأختتم: "كان أداء اللاعبين جيدًا وكان من المفترض أن نكون أفضل، نحن ارتكبنا نفس الأخطاء التي فعلنها في نيروبي، وتركنا لهم المباراة والسيطرة عليها، وهذا هو الفارق بيننا وبين الزمالك".

