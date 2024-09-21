شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج ونور الشربيني يتأهلان لنهائي بطولة باريس للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهل الثنائي المصري، علي فرج المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، ونور الشربيني المصنفة الأولى للسيدات، إلى الدور النهائي ببطولة باريس المفتوحة للاسكواش، والتى تقام فى فرنسا خلال الفترة بين 15 إلى 21 سبتمبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار، كواحدة من أهم بطولات الاسكواش فى الموسم الجديد 2024-2025.

وفازت نور الشربيني في الدور نصف النهائي على مواطنتها روان العربي بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 41 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 14-12, 11-1.

بينما فاز علي فرج على البيروفي دييجو إلياس بنتيجة 3-2، في مباراة استغرقت 94 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 7-11, 14-12, 6-11, 11-7, 11-4.

وكان الثنائى المصرى نور الشربينى المصنفة العالمية الأولى لسيدات الاسكواش، وعلى فرج المصنف الأول عالمياً للرجال، قد توجا بلقب بطولة باريس التى انطلقت فى نسختها الأولى خلال الموسم الماضى.

وشهدت البطولة مشاركة 22 لاعباً ولاعبة من مصر، بواقع 10 لاعبين فى منافسات الرجال، و12 لاعبة فى منافسات السيدات.