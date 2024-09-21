شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز: أثق فى قدرة لاعبى الزمالك على تحقيق لقب السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إنه حقق فوز مستحق على الشرطة الكينى، بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد القاهرة الدولى، في إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، ليصبح مجموع نتيجة مباراتى الذهاب والإياب 3 - 1 ويتأهل الفارس الأبيض لدور المجموعات بشكل رسمى.

أوضح جوميز فى تصريحاته لقناة "أون تايم سبورت 1" أن لاعبى فريقه نجحوا فى خلق العديد من الفرص أمام الشرطة الكينى، إلا إنه لم يتم استغلال تلك الفرص بالشكل الأمثل، لافتًا إلى إن الفريق استقبل هدف من ضربة ثابتة وهو ما سيعمل على معالجته قبل السوبر الأفريقي أمام الأهلى.

أضاف جوميز في المؤتمر الصحفي:" أهدرنا فرصتين في الشوط الأول، والأداء كان أفضل في الشوط الثاني وسجلنا هدفين، والزمالك كان يستحق الفوز والتأهل لدور المجموعات".

وتابع المدير الفني قائلاً:" أحترم آراء الجميع، وخضنا مباراة العودة بشكل أفضل من لقاء الذهاب، خاصة وأن اللاعبين واجهوا صعوبات في لقاء العودة بسبب نقص الأكسجين، واشتكى بعضهم في مباراة الذهاب".

وواصل جوميز: "أداء الفريق يتحسن تدريجياً، ولدي ثقة في قدرات اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء السوبر الأفريقي أمام الأهلي المقرر لها يوم الجمعة المقبل".

وتابع المدير الفني قائلاً :" لدينا بعض المشاكل ولكن ليست في وسط الملعب ونعمل على حل هذه المشاكل".

وأضاف جوميز:" لدي ثقة في لاعبي فريقي كما أكدت وسنبذل قصارى جهدنا في لقاء الأهلي في مباراة السوبر الأفريقي".

وفيما يخص الإصابات التي تعرض لها بعض لاعبي الفريق قال المدير الفني :" جميع الإصابات التي حدثت عبارة عن كدمات بسبب طريقة لعب الفريق الكيني ولا توجد إصابات عضلية".

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، بعد الفوز على الشرطة الكيني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في إياب دور الـ32 للبطولة، وكان الزمالك سبق وفاز في لقاء الذهاب الذي أقيم في كينيا بهدف دون رد.