لاعب إنبي 2005 ينتقل لسيراميكا كليوباترا

ياسر رشاد - القاهرة - نجح نادي سيراميكا كليوباترا في التعاقد لشكل نهائي مع لاعب إنبي مواليد 2005 محمد أبو العمايم، بعد المفاوضات التي حدثت بين الناديين مؤخرًا.



وصرّح الكابتن محمد إسماعيل، مدير الكرة بنادي إنبي، عن إتمام صفقة انتقال اللاعب محمد أبو العمايم مواليد 2005 إلى صفوف نادي سيراميكا كليوباترا بشكل نهائي، وذلك بعقد ثلاثى .

وأضاف الكابتن محمد إسماعيل: "نحن فخورون بمحمد وبالمستوى الذي قدّمه خلال وجوده معنا، ونتمنى له كل التوفيق في خطوته المقبلة مع نادي سيراميكا كليوباترا."

ويأتي هذا الانتقال بعد فترة مميزة قضاها اللاعب داخل أروقة نادي إنبي، حيث أظهر التزامًا وجهدًا كبيرين، مما جعله محط أنظار العديد من الأندية.

نتوجه بالشكر إلى محمد أبو العمايم على كل ما قدّمه لنادي إنــبي، متمنين له مسيرة ناجحة ومليئة بالإنجازات في المرحلة القادمة.