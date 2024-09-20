أبناء الجوهري حسموا مواجهة جوهانسبرج.. كاف يذكر الأهلي بقذيفة أيمن منصور في السوبر الإفريقي

الشارقة - اميمة ياسر - استعاد الحساب الرسمي لدوري أبطال إفريقيا ذكريات تتويج الزمالك بلقب السوبر الإفريقي على حساب الأهلي بهدف أيمن منصور الشهير.

نشر الحساب الرسمي لـ دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» ملخص لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي في جوهانسبرج، مصحوبة بتعليق..

«أبناء الجوهري حسموا مواجهة جوهانسبرج».

«ملخص لقاء السوبر الإفريقي 1994 الذي شهد تتويج الزمالك أمام الأهلي بأقدام أيمن منصور».

«لحظة يتمنى تكرارها مشجعي القلعة البيضاء في الرياض».

ويلتقي الأهلي والزمالك في 27 سبتمبر الجاري في مباراة السوبر الإفريقي على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية.