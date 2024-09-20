شفيونتيك تنسحب من دورة بكين "لأسباب شخصية"

الرياص - اسماء السيد - باريس : انسحبت المصنفة أولى عالميا وحاملة اللقب البولندية إيغا شفيونتيك من دورة بكين الألف نقطة لكرة المضرب التي تنطلق منتصف الأسبوع المقبل، وذلك "لأسباب شخصية" وفق ما أعلنت الجمعة.

وقالت ابنة الـ23 عاما في بيان "لأسباب شخصية، أُجبرت على الانسحاب من دورة الصين المفتوحة في بكين. أنا آسفة جدا. لقد قضيت وقتا رائعا في اللعب والفوز بهذه الدورة العام الماضي وكنت أتطلع حقا للعودة إلى هناك".

وتغلبت شفيونتيك في نهائي العام الماضي على الروسية ليودميلا سامسونوفا، وكانت تمني النفس بإحراز لقبها الخامس في دورات الألف نقطة لهذا الموسم.

وسبق للبولندية، الفائزة هذا الموسم بلقب بطولة رولان غاروس الفرنسية للمرة الثالثة تواليا، الانسحاب من دورة سيول الجارية حاليا والتي كانت ستشكل مشاركتها الأولى منذ خروجها من ربع نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز على يد الأميركية جيسيكا بيغولا.