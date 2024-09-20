الزمالك يهزم الشرطة الكينى 2 - 1 ويتأهل لدور مجموعات الكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الزمالك الفوز على الشرطة الكينى، بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد القاهرة الدولى، في إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، ليصبح مجموع نتيجة مباراتى الذهاب والإياب 3 - 1 ويتأهل الفارس الأبيض لدور المجموعات بشكل رسمى.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، قد انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.

بدأ الزمالك بشكل منظم وكاد حمزة المثلوثى أن يستغل كرة ثابتة ويسجل هدف التقدم بعد تسديد الكرة بالرأس إلا إنها مرت أعلى العارضة، وفى الدقيقة 10 حصل فريق الشرطة الكينى على خطأ من على حدود منطقة الجزاء وهددوا بها مرمى محمد صبحى الذى تصدى للكرة وابعد الخطورة عن مرماه.

فى ربع الساعة الثانية كثف الزمالك الضغط فى سبيل السعى لتسجيل هدف التقدم، إلا إن دفاع الفريق الكينى كان بالمرصاد، واستمر ضغط الزمالك فى محاولة لتسجيل الهدف الأول قبل نهاية الشوط الأول.

مع بداية الشوط الثانى استحوذ الشرطة الكينى على منتصف ملعب الزمالك، وفى الدقيقة 55 أرسل عمر جابر كرة عرضية متقنة سجل منها أحمد زيزو هدف التقدم للفريق الأبيض، وفى الدقيقة 60 سجل ناصر ماهر الهدف الثانى بعد الضغط على حارس المرمى.

وفى الدقيقة 65 سجل جيسى ويرى لاعب الشرطة الكينى هدف تقليص الفارق بعد ضربة رأس، وفى الدقيقة 77 دخل حسام أشرف وزياد كمال ومحمود شيكابالا، وخرج سيف الجزيرى وناصر ماهر وعبد الله السعيد، وفى الدقيقة 93 خرج محمد شحاتة ونبيل دونجا، ودخل محمد السيد وأحمد محمود.

ويبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع : محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – مصطفى الزناري – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وحسام عبد المجيد ومحمد عاطف وأحمد محمود وزياد كمال ومحمد السيد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وناصر منسي وحسام أشرف.



احتفال زيزو



احتفال عمر جابر وزيزو



احتفال لاعبى الزمالك



أحمد سيد زيزو



الزمالك والشرطه الكينى فى الكونفدرالية



جانب من المباراة



جوميز وعبد الواحد السيد



سيف الدين الجزيرى



عبد الله السعيد مباراة الزمالك والشرطه الكينى



عبد الله السعيد



عمر جابر خلال المباراة



عمر جابر مباراة الزمالك والشرطة الكينى



فريق الزمالك



لاعبى الزمالك



مباراة الزمالك والشرطه الكينى



مصطفى شلبى خلال المباراة



مصطفى شلبى مباراة الزمالك والشرطه الكينى



مصطفى شلبى مباراة الشرطة الكينى والزمالك فى الكونفدرالية