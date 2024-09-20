شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الرفاعي: شاهندة المغربي مثال مشرف للتحكيم والكرة النسائية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

أكدت دينا الرفاعى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى، أن شاهندة المغربي تواصل تشريف الكرة المصرية والتحكيم النسائى المصرى على الصعيد العالمى بأداء مقنع وثبات وكفاءة أهلتها لتدير مباراة فى المربع الذهبى لكأس العالم للكرة النسائية تحت 20 سنة بين أمريكا وهولندا.

تابعت دينا الرفاعي :دليل دامغ على تطور كبير لابنة منطقة إسكندرية ولأفرع اتحاد الكرة التى تبذل جهودًا كبيرة للمساهمة فى تطوير اللعبة مع مجلس إدارة الاتحاد.

تابعت الرفاعى أن المسئولية ليست سهلة لكن لدينا عناصر قادرة على تشريف الكرة النسائية دوليا وقاريا ونضع ثقتنا فى بناتنا دائما.

وكانت أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، تعيين الحكمة المصرية شاهندة المغربى لإدارة مباراة تحديد المركز الثالث بين منتخبى الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا ببطولة كأس العالم للسيدات المقامة حاليا فى كولومبيا.

وتعتبر مباراة الغد هى الظهور الرابع للحكمة المصرية شاهندة المغربى فى البطولة بعدما أدارت مباراتى فيجى وكندا، النمسا واليابان فى دور المجموعات،و مباراة ألمانيا والأرجنتين فى دور الـ16.