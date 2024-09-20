شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. الزمالك يحافظ على تقدمه 2 - 1 على الشرطة الكيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 75 دقيقة من عمر مباراة الزمالك والشرطة الكينى، التي تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى، في إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وأصبحت النتيجة 2 - 1 لصالح الزمالك.

بدأ الزمالك بشكل منظم وكاد حمزة المثلوثى أن يستغل كرة ثابتة ويسجل هدف التقدم بعد تسديد الكرة بالرأس إلا إنها مرت أعلى العارضة، وفى الدقيقة 10 حصل فريق الشرطة الكينى على خطأ من على حدود منطقة الجزاء وهددوا بها مرمى محمد صبحى الذى تصدى للكرة وابعد الخطورة عن مرماه.

فى ربع الساعة الثانية كثف الزمالك الضغط فى سبيل السعى لتسجيل هدف التقدم، إلا إن دفاع الفريق الكينى كان بالمرصاد، واستمر ضغط الزمالك فى محاولة لتسجيل الهدف الأول قبل نهاية الشوط الأول.

مع بداية الشوط الثانى استحوذ الشرطة الكينى على منتصف ملعب الزمالك، وفى الدقيقة 55 أرسل عمر جابر كرة عرضية متقنة سجل منها أحمد زيزو هدف التقدم للفريق الأبيض، وفى الدقيقة 60 سجل ناصر ماهر الهدف الثانى بعد الضغط على حارس المرمى.

وفى الدقيقة 65 سجل جيسى ويرى لاعب الشرطة الكينى هدف تقليص الفارق بعد ضربة رأس.

ويبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع : محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – مصطفى الزناري – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وحسام عبد المجيد ومحمد عاطف وأحمد محمود وزياد كمال ومحمد السيد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وناصر منسي وحسام أشرف.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، قد انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.