شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى على رأس قائمة بيراميدز لمواجهة الجيش الرواندي بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الجيش الرواندي في إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الجيش الرواندي ضيفًا على بيراميدز في التاسعة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في إطار إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وضمت القائمة 21 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - كريم حافظ - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - يوسف أوباما - مروان حمدي.

وكانت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات قررت إحالة قرار رمضان صبحى لاعب نادي بيراميدز للمحكمة الرياضية الدولية، كما قررت إلغاء قرار لجنة الاستماع بمصر، واعتبرته كأن لم يكن.

وكشف مصدر أن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات أرسلت خطاب الاستئناف على قرار لجنة الاستماع المصرية يوم 11 سبتمبر الجارى.

وأضاف المصدر أن لائحة المحكمة الرياضية الدولية تقضي بوجوب رد من الوكالة الدولية خلال 20 يوما، من إصدار القرار، لبيان أسباب الاستئناف على قرار لجنة الاستماع المصرية في مهلة أقصاها حتى 6 أكتوبر القادم.