شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة: لم يتم منع الزمالك من التدريب بسبب المديونية والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول باستاد القاهرة الدولى، عن أنه لم يتم منع فريق الزمالك من التدريب بالملعب الرئيسي بسبب المديونية مرجعًا السبب لخوض فريقي الشرطة وجورماهيا الكينى تدريباتهما بالملعب الرئيسي طبقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وأكد المصدر: "لائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تمنح الأندية الضيوف التدريب على ملعب المباراة قبل اللقاء بيوم، وخاض فريق الشرطة الكيني التدريب علي الملعب الرئيسي الساعة السادسة مساء أمس الخميس".

أضاف المصدر: "بسبب انشغال استاد القاهرة بمباراة الزمالك والشرطة الكيني اليوم، خاض فريق جورماهيا تدريبه الرئيسي أمس أيضًا في الثامنة مساءً، وبالتالي تدرب فريق الزمالك علي الملعب الفرعي بسبب خوض فريقي جورماهيا والشرطة الكيني تدريباتهم علي استاد القاهرة الرئيسي ولم يتم منع الزمالك من التدريب باستاد القاهرة الرئيسي، بسبب المديونية كما يتردد".



