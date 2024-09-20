لقاء بطولة.. موعد المباراة المقبلة للزمالك بعد الفوز على الشرطة الكيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تأهل نادي الزمالك إلى دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على الشرطة الكيني في دور الـ32 بنتيجة 3-1 بمجموع المباراتين.

وكان قد انتهى لقاء الذهاب بهدف نظيف للزمالك في كينيا، واستطاع الفارس الأبيض الحفاظ على حظوظه وتأكيد التأهل بالفوز إيابا 2-1 على استاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويلاقي الزمالك نظيره الأهلي في المباراة المقبلة، لتحديد الفائز بكأس السوبر الأفريقي 2023/24 المقام في المملكة العربية السعودية.

وفاز النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا 2023/24 عقب التغلب على الترجي التونسي في النهائي، بينما حصد الزمالك بطولة الكونفدرالية للمرة الثانية على حساب نهضة بركان المغربي.

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