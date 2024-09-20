20 امرأة تتهم الملياردير المصري الراحل محمد الفايد بالاعتداء الجنسي عليهن.. وفولهام يُحقق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

بثتّ هيئة الإذاعة البريطانية ( بي بي سي) فيلمًا وثائقيًا بعنوان الفايد: المفترس في هارودز يتضمن اتهام أكثر من 20 امرأة للملياردير المصري الراحل محم الفايد ـ مالك نادي فولهام الإنجليزي السابق ـ بالاعتداء الجنسي عليهن خلال فترة إشرافه على متجر هارودز وفندق ريتز.

الفايد الذي كان قد تُوفيّ العام الماضي عن عمر يُناهز الـ 94 سنة كان قد امتلك نادي فولهام خلال الفترة من 1997 حتى 2013.

وهو ما جعل نادي فولهام يصدر بياناً يُشير خلالها إلى أنه قد فتح تحقيقاً لمعرفة ما إذا كان أي شخص في النادي قد تأثر أو تأثر بالاتهام الموجهة لمالكه السابق.

وذكر النادي ببيانه: "نشعر بقلق عميق وقلق شديد لمعرفة التقارير المزعجة التي أعقبت الفيلم الوثائقي الذي عُرض أمس ونشعر بتعاطف صادق مع النساء اللاتي شاركننا تجاربهن".

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