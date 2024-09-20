21 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة جورماهيا بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - مراسل - الخليج 365:

يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها غدا السبت.

واستقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على قائمة بها 21 لاعبا في مواجهة جورماهيا.

وجاءت قائمة الأهلي في مباراة جورماهيا كالتالي:

حراسة المرمى: الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

الدفاع: يوسف ايمن - عمر كمال - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني - أكرم توفيق - يحيى عطية الله.

الوسط: عمرو السولية - مروان عطية - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - حسين الشحات - بيرسي تاو.

الهجوم: وسام أبو علي - محمود عبد المنعم كهربا.

الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية دون مقابل على ملعب نيايو الوطني.

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