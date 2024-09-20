"في يومين على التوالي".. نجوم الأهلي يظهرون في المناسبات مع زوجاتهم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهد اليومين الماضيين حضور نجوم الأهلي مناسبتين مع زوجاتهم، قبل مباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال أفريقيا.

وحضر أمس الخميس 19 سبتمبر، إمام عاشور ومروان عطية وحسام عاشور، بالإضافة إلى أحمد مصطفى زيزو ومصطفى فتحي وزوجاتهم إحدى الحفلات.

ومن جانبه، حضر إمام عاشور ومروان عطية بجانب مصطفى فتحي مع زوجاتهم، إحدى المناسبات أول أمس الأربعاء.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره جورماهيا الكيني غدا السبت، ضمن مواجهات إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

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