نجوم كرة القدم من مناسبة خاصة بتامر حسني (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حرص عدد من نجوم كرة القدم على حضور مناسبة خاصة بالمغني تامر حسني والتي أقيمت أمس السبت.

وشهدت المناسبة حضور إمام عاشور لاعب النادي الأهلي وزوجته، ومران عطية، ومصطفى فتحي مهاجم فريق بيراميدز.

ويلتقي قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر، في مباراة كأس السوبر الأفريقي بالمملكة العربية السعودية.

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