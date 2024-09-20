زعانف المقاولون العرب تتألق في بطولة القاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - حصل السباح ياسين أحمد محمد مرحلة 13 سنة لاعب المقاولون وفي أول مشاركه له على المركز 8 في سباق 2 ك مونو وحصل السباح عدي محمد محمد على المركز 12 في سباق 1 ك مونو وحصل السباح عبدالرحمن أسامة محمود على المركز 12 في سباق 1ك مزدوجة، والمركز 16 في سباق 1ك مونو.

كما حصل النادي على ترتيب السادس على مستوى أندية القاهرة في مرحلة 12 سنة ناشئين.

وحصل فريق تتابع النادي مرحلة 15 سنة في سباق 4*1ك SB مختلط على المركز الخامس على مستوى أندية القاهرة.

وحصل كل من:-

السباحة عنان محمد يحيي مرحلة 19 سنة على المركز السادس سباق 2ك مزدوجة

والسباح مروان أحمد رضوان مرحلة 15 سنة على المركز السادس فى سباق 2ك مزدوجة

والمركز السابع سباق 3ك مونو

والسباح ضياء محمد ضياء مرحلة 15 سنة على المركز 13 سباق 2ك مزدوجة.

وترتيب النادي في المركز السابع لمرحلة 15 سنة ناشئين وناشئات ضمن أندية القاهرة.

ويرأس الجهاز الفني والإداري الدكتور هاني فاروق

ك إبراهيم مبارك مدير قطاع الزعانف

ك يعقوب مدرب

ك حسين مدرب

ك صلاح مدرب

ك احمد تامر مدرب

مدير اللياقه البدنية ك مصطفى صديق

المدير الادارى ك أحمد الشرقاوى