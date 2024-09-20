نادى المقاولون العرب يحتفل بالمولد النبوى الشريف

ياسر رشاد - القاهرة - أقام نادى المقاولون العرب الرياضى مساء أمس، احتفالا بمناسبة المولد النبوي الشريف، بحضور جمع كبير من الأعضاء، كما تم توزيع الجوائز على الفائزين فى المسابقة الدينية بهذه المناسبة.

تضمن الحفل الذى نظمته لجنة النشاط الثقافى والاجتماعى، عدة فقرات حيث استمع الحضور إلى أيات من الذكر الحكيم تلاها القاريء الشيخ أحمد حسان، كما قدمت فرقة المختار للإنشاد الدينى عدة تواشيح وأغاني دينية، كما قدم المبتهل الشيخ محمود معتمد ابتهالات دينية.

قدم الاحتفال فضيلة الشيخ علي المطيعي خطيب وإمام النادى، وتحدث كل من السادة العلماء الاجلاء فضيلة الشيخ عويضه عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية حيث تحدث عن الاستفادة من أخلاق النبى صلى الله عليه وسلم والذى منحه الله الجمال فى الصفات وتحدث عن سيرة النبى فى بيته من أجل الحفاظ على الأسرة.

كما تحدث فضيلة الدكتور خالد عمران أمين الفتوى عن حب رسول الله للكائنات والدعوة الى حب الحياة من خلال سيرته العطرة، وتحدثا عن النبى الكريم صلى الله عليه وسلم والفضائل والأخلاق الكريمة التى يجب أن نتعلمها و نعمل بها، وتحدثا عن ضرورة الاقتداء بالنبى وأن نعمل بسنته، ووجها الشكر لإدارة النادى لتنظيم الاحتفال.

فى نهاية الاحتفال قام الأستاذ جلال فراج المدير التنفيذى للنادى بتوزيع الجوائز على الفائزين بحضور السادة العلماء، والأستاذ فتحى صفا رئيس قطاع الموارد البشرية، والأستاذة أمينة بدوى مدير النشاط الإجتماعى بالنادى، والأستاذ محمود بدر مدير العلاقات العامة بالنادى، والأستاذ علاء محيسن نائب مدير أمن النادى، وجرى التقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة.