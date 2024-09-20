إنبي يفوز على وادي دجلة في افتتاح دوري 2010 لكرة القدم

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق إنبي لكرة القدم مواليد 2010، الفوز على نظيره وادي دجلة بثمانية أهداف نظيفة، في إنطلاق دورى الجمهورية.



جاءت هذه النتيجة الثقيلة في المباراة التي أقيمت عصر اليوم على ملاعب نادى دجلة ضمن إفتتاح منافسات دورى الجمهورية للموسم 2025/2024.

جاءت أهداف النادي البترولي الثمانية من خلال:

محمد هيثم عفروتو، هدفين، ومحمد محمود مولانا هدفين أيضًا، وأحمد نادر الراعي هدف واحد، وزياد احمد مسلم

حسام حسن هدف واحد، بينما جاء الهدف الخامس من خلال أحد لاعبي وادي دجلة بالخطأ في مرماه.

يقود الفريق جهاز فنى مكون من :ـ

ك.علاء جمال مدير فني

ك. طارق ضيف مدرب عام

ك. احمد توفيق مدرب

ك. سامح ذكي مدرب حراس

ك. يوسف الكيلاني اداري

د.اسلام حمدى طبيب

ك. محمود حسنى مدلك

أ. سامي صابر تجهيزات ملاعب

أ. محمد فاروق تجهيزات ملاعب.