شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ فترة الإعداد بدقيقة حداد وتيشيرت بصورة إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى فترة الإعداد للموسم الجديد اليوم الجمعة، بدقيقة حداد على الراحل إيهاب جلال الذى وافته المنية خلال الأيام الماضية.

وخاض لاعبو الإسماعيلى أول مران بتيشيرت يحمل صورة الراحل إيهاب جلال، وغلب الصمت على الأجواء في بداية فترة الإعداد حزنا على فراق مدرب الإسماعيلى.



لاعبو الإسماعيلى

ويقود فترة الإعداد كل من أشرف خصر وأيمن كمال وأيمن خليل بالإضافة إلى استمرارهم في عملهم الأساسي، وذلك لحين الاستقرار على تعيين جهاز فني جديد للفريق الأول.



أشرف خضر

وكان الحساب الرسمي لنادى الإسماعيلى، وجه رسالة إلى الراحل إيهاب جلال الذى رحل عن عالمنا خلال الأيام الماضية بعد وعكة صحية تعرض لها ونقل على إثرها للمستشفى.



الإسماعيلى

وكتب الحساب الرسمي لنادى الإسماعيلى على فيس بوك: "400 يوم بين توليه القيادة الفنية للدراويش للمرة الثانية ووفاته.. إيهاب جلال لن ننساك أبدا وستظل خالدا فى قلوبنا".