شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة بيراميدز والجيش الرواندى فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اليوم بأحد فنادق التجمع الخامس الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والجيش الرواندي في إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا. ويحل الجيش الرواندي ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء السبت باستاد الدفاع الجوي في إطار إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتم الاتفاق على أن يرتدي بيراميدز القميص الأساسي، الأزرق في الأبيض، فيما يظهر حارس المرمى باللون الأخضر الكامل.

وفي المقابل، سيظهر نادي الجيش الرواندي بالأبيض في الأسود، ويرتدي حارس المرمى اللون الأحمر.

وتم التأكيد على أنه في حال انتهاء المباراة بنتيجة التعادل 1-1 مثلما انتهت مباراة الذهاب في رواندا، سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل المجموعات.

وكان بيراميدز قد وصل لدور الـ 32 بعدما تخطي جي كيه يو، في دور الـ 64 من عمر مواجهات بطولة دوري أبطال إفريقيا، وأقيمت المباراتان في القاهرة على ملعب الدفاع الجوي.

واستطاع بيراميدز تحقيق الفوز على جي كيه يو، بنتيجة 9-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب حيث فاز في لقاء الذهاب 6-0، وفي مواجهة العودة انتصر 3-1.

فريق الجيش الرواندي تأهل إلى دور الـ 32 بعدما حقق الفوز على منافسه عزام التنزاني بهدفين مقابل هدف، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.