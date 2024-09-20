شكرا لقرائتكم خبر عن كونراد ميشالاك فى مقصورة استاد القاهرة لمؤازرة الزمالك أمام الشرطة الكينى والان مع تفاصيل الخبر

حرص البولندي كونراد ميشالاك لاعب فريق الزمالك الجديد على التواجد في مقصورة استاد القاهرة الدولي، لمؤازرة فريقه في مباراة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره الشرطة الكيني باستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء اليوم الجمعة في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – مصطفى الزناري – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد و حسام عبد المجيد ومحمد عاطف وأحمد محمود وزياد كمال ومحمد السيد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وناصر منسي وحسام أشرف.