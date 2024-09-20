شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد للكراسى المتحركة يصعد لنهائى بطولة العالم بعد الفوز على فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

ضرب منتخب كرة اليد للكراسى المتحركة موعدا مع نظيره الأمريكى فى النهائى بعد الفوز على فرنسا 2-0 فى نصف نهائى بطولة العالم التى تستضيفها مصر بصالة حسن مصطفى.

وفاز منتخب كرة اليد للكراسى المتحركة، بقيادة مديره الفنى وائل عبد العاطى، فى الفترة الصباحية، على نظيره اليابانى بنتيجة 2-1 فى إطار ربع نهائى بطولة العالم ، ليتأهل إلى نصف النهائى.

وكان منتخب كرة اليد للكراسى المتحركة قد تأهل إلى ربع النهائى بالفوز على تشيلى والهند بنتيجة 2-0 بينما تلقى خسارة من البرتغال بنتيجة 2-1 .

وشهد حفل الافتتاح الثلاثاء حضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، فضلا عن مجلس إدارة اتحاد اليد المصرى برئاسة الدكتور محمد الأمين.

وضمت قائمة المنتخب المصري كلًا من: “سامي منصور، توبة مجدي، محمد أنور، محمد حسب النبي، ربيع حسني، أحمد عصام خليل، مجدي طلعت، أحمد صلاح، آيات أحمد، وإيمان حسن“.

ويضم الجهاز الفني كلًا من: “الدكتور عادل إبراهيم المشرف العام على المنتخب، الكابتن وائل عبد العاطي مديرًا فنيًا، محمد فرج مدربًا، محمد عبد المنعم مديرًا إداريًا، والدكتور أحمد أكرم، والدكتور منة الله محمد أخصائي العلاج الطبيعي“.

وأسفرت قرعة البطولة عن لعب المنتخب المصري في المجموعة الثانية بجوار كل من: "الهند، البرتغال، وتشيلي".