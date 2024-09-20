الامارات | فواز عوانة: صدقت توقعات والدتي.. أهديها هدفي بشباك عجمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدى قائد فريق بني ياس فواز عوانة الهدف الذي أحرزه بمرمى عجمان إلى والدته التي كانت قد توقعت له التسجيل في المباراة.

وحقق "السماوي" فوزاً مستحقاً على "البرتقالي" بنتيجة 3-1، اليوم الجمعة، في افتتاح المرحلة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وقال عوانه في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: "والدتي هاتفتني قبل مواجهة عجمان وتوقعت أن أحرز هدفاً وقد صدقت توقعاتها، وأنا أهديها هذا الهدف".

وسجل فواز عوانة واحداً من أجمل أهداف الموسم الحالي، بعدما تلقى تمريرة مثالية من سهيل النوبي، ليضعها بالوجه الخارجي للقدم في زاوية صعبة على حارس عجمان.

وأضاف: "أنا سعيد للنتيجة التي انتهت عليها مباراة عجمان، وسعيد أكثر للأداء الذي قدمناه على مدار الشوطين.. قدمنا أداءً مثالياً على مستوى الانضباط التكتيكي، ونفذنا تعليمات المدرب بحذافيرها".

يذكر أنه لم لـ"السماوي" أن حقق الفوز في أول مباراتين يخوضهما في بداية الدوري منذ موسم 2010- 2011.