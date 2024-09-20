شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب الحصول على موافقة أمنية بحضور 50 ألف مشجع أمام جورماهيا والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو النادي الأهلي الحصول على الموافقة الأمنية خلال الساعات المقبلة بحضور 50 ألف مُشجع مباراة جورماهيا الكيني غداً، السبت، باستاد القاهرة، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ورغم حصول الأهلي على موافقة الجهات الأمنية بحضور 30 ألف مشجع أمام جورماهيا، المقررة في السابعة مساء غد، السبت، باستاد القاهرة الدولي، إلا أن إدارة الأهلي طلبت زيادة العدد إلى السعة الكاملة من أجل الاحتفال بالحصول على درع الدروي بعد موافقة الكاف على تنظيم الأهلي احتفالية ضخمة عقب المباراة للاحتفال بدرع الدوري الموسم الماضي.

ويترقب الأهلي وصول الموافقة الأمنية بحضور 50 ألف مُشجع غداً من أجل الاحتفال باستلام درع الدوري.

ونجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز على جورماهيا الكيني بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما في مدينة نيروبي الكينية يوم الأحد الماضي، بتوقيع كل من رامي ربيعة وبيرسي تاو "ثنائية"، وقطع شوطا كبيرا نحو الصعود إلى دور المجموعات الأفريقي.