شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للرياضة تنشر رحلة درع الدورى الجديد فى شوارع القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

نشرت المتحدة للرياضة صورا لدرع الدورى الجديد في شوارع القاهرة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وعلقت: "درع دوري نايل بحلّة جديدة فى شوارع القاهرة لأجيال جديدة من الأبطال".

وتقوم رابطة الأندية المحترفة بتسليم درع دوري للموسم الماضي للنادي الأهلي مساء غد السبت، بعد مواجهة جور ماهيا الكينى في دوري أبطال أفريقيا.

وأعلنت رابطة الأندية أن الأهلي سيتسلم درع الدوري بشكله الجديد الذي صمم في إنجلترا عقب المباراة فى احتفالية مع الجماهير ستشهد حفلا غنائيا كبيرا وألعابا نارية.

وكان الأهلي قد أعلن حصوله على موافقة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على تسلم الدرع عقب مباراة جور ماهيا.

ومن جانبها أعلنت الشركة المتحدة للرياضة تنظيم احتفالية لتسليم درع بطولة الدوري المصري للنادي الأهلي.



الدورى الجديد فى شوارع القاهرة



الدورى الجديد



الدورى



المتحدة للرياضة



بطولة الدورى



درع الدورى الجديد



درع الدورى