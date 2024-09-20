شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصل استاد القاهرة لمواجهة الشرطة الكينى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد القاهرة الدولي استعداداً لخوض مباراة الشرطة الكيني، المقرر لها الثامنة مساء اليوم الجمعة، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب أمام بطل كينيا.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، قد انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.

وتنقل قناة أون سبورت 1 مباراة العودة بين الزمالك وجورماهيا الكينى مساء اليوم الجمعة.

وتوج الزمالك بطلا للكونفدرالية بالنسخة الأخيرة بعد الفوز على نهضة بركان المغربى بهدف دون رد سجله أحمد حمدى.