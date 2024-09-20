شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة بشار أشرف مهاجم الإسماعيلى بقطع فى الرباط الصليبي والان مع تفاصيل الخبر

تعرض بشار أشرف، مهاجم الإسماعيلى، للإصابة بقطع في الرباط الصليبى خلال مباراة الدراويش أمام فريق القناة بدورى الناشئين لينتهى موسم اللاعب مبكرا.

وشارك بشار أشرف فى العديد من المباريات هذا الموسم مع الفريق الأول ونال إعجاب مدربى الإسماعيلى بعد الإداء الجيد الذى ظهر عليه.

وكتب بشار أشرف عبر حسابه بعد الإصابة، "إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه.. الحمد لله على كل شيء.. قطع في الرباط الصليبى".



بشار أشرف

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي فترة الإعداد للموسم الجديد اليوم، الجمعة، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون بعد انتهاء الموسم الماضى.

ويقود فترة الإعداد كل من أشرف خصر وأيمن كمال وأيمن خليل بالإضافة إلى استمرارهم في عملهم الأساسي، وذلك لحين الاستقرار على تعيين جهاز فني جديد للفريق الأول.

قرر مجلس إدارة الإسماعيلى، ترك حسم أسماء الراحلين عن الفريق في الموسم الجديد للجهاز الفني الجديد الذى سيقود الدراويش في الموسم الجديد.

واقترب الإسماعيلى من إعلان خليفة الراحل إيهاب جلال الذى وافته المنية بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أدت إلى وفاته بعد عدة أيام، وأقام له النادى مراسم العزاء داخل ملاعب الإسماعيلى.