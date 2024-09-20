شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم دلفى فى انطلاق مسابقة دورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على دلفى 42-21 فى انطلاق مسابقة دورى المحترفين للرجال للموسم المحلى 2024-2025 بالجولة الأولى.

بينما تقام الجولة الثانية الثلاثاء المقبل بلقاءات بين كل من دلفى مع الزمالك وسبورتنج مع الأهلى، وهليوبوليس مع الجزيرة والطيران مع القناة وطلائع الجيش مع الزهور والمعتدى مع أصحاب الجياد.

ويستعد عقب كلتا الجولتين الأهلى والزمالك لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" التى تستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بداية من يوم 27 سبتمبر الجارى.