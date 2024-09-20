لحظة بلحظة.. الزمالك والشرطة الكيني.. تعرف على التشكيل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام ننقل لكم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الزمالك ونظيره الشرطة الكيني عند الثامنة من مساء اليوم الجمعة في إياب دور الـ 32 من الكونفدرالية.

وكان الزمالك قد فاز في مباراة الذهاب على الشرطة الكيني بهدف نظيف سجله عبدالله السعيد.

تشكيل الزمالك الرسمي لمباراة الشرطة الكيني:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – مصطفى الزناري – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد و حسام عبد المجيد ومحمد عاطف وأحمد محمود وزياد كمال ومحمد السيد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وناصر منسي وحسام أشرف.

وانتظروا تغطية لأبرز أحداث المباراة عند بدايتها:

اقرأ أيضًا:

أحمد فتوح يدعم الزمالك من مدرجات استاد القاهرة خلال مباراة الشرطة الكيني

على طريقة إمام عاشور.. لاعبة الزمالك تنتقل إلى الأهلي (صور)